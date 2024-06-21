نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: "الهدنة" الإسرائيلية لم يكن لها تأثير على المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية، ريتشارد بيببركورن، اليوم الجمعة، أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم يكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الطبيب بيببركورن خلال مؤتمر صحافي روتيني للأمم المتحدة في جنيف "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".

وأضاف "هذا هو التقييم العام".

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ ينس لايركه إن المساعدات الإنسانية "كانت قليلة جدًا".

وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني "لا يمكنهم التوجه إلى معبر كرم أبو سالم (لمرور البضائع مع إسرائيل وتسلم (المساعدة الإنسانية) بأمان تام بسبب غياب الأمن"، لكنه أشار إلى أن الوقود دخل بكميات محدودة. والوقود حيوي لإنتاج الكهرباء الضرورية للمستشفيات والمخابز خصوصًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي هدنة "إنسانية تكتيكية" يوميًا لساعات محددة، على طريق رئيسي في شرق رفح إلا أن ناطقًا باسم الأمم المتحدة قال بعد أيام على ذلك "إن ذلك لم ينعكس بعد، وصول المساعدات بكميات أكبر إلى الناس التي تحتاج إليها".

وأدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر في قطاع غزة إلى وضع إنساني كارثي مع تحذيرات متكررة للأمم المتحدة من احتمال وقوع مجاعة.