جدة - نرمين السيد - حرائق الغابات

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، سقوط 11 قتيلاً على الأقل جراء إندلاع حرائق غابات في جنوب شرق البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أفادت التقارير بسقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى في حرائق غابات جنوب شرق تركيا. وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت تركيا حرائق متفرقة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. فيما أعربت مصر عن تعازيها لتركيا في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة بالأراضي التركية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا: 11 قتيلا على الأقل في حرائق غابات جنوب شرق البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.