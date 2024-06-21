30 شهيدا وصلوا اليوم إلى مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي على غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أفادت مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن 30 شهيدا وصلوا منذ صباح اليوم إلى مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن 7 شهداء و20 جريحا وصلوا إلى مستشفى المعمداني إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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