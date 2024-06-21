الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من الشهداء جراء قصف خيام النازحين في رفح

جدة - نرمين السيد - الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء 7 شهداء وسقوط 20 جريحا وصلوا إلى مستشفى المعمداني إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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