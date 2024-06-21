نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 26 فلسطينيًا في هجمات إسرائيلية متفرقة على غزة ورفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في مدينة غزة، ورفح، اليوم الجمعة، عن مقتل 26 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة العشرات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، "استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة.

وبحسب التقارير، فإن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 5 ضحايا، وعدد من الجرحى، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لشقتين سكنيتين في منطقة غزة القديمة.

كما قصف الطيران الحربي منزلًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 7 آخرين على الأقل، وإصابة 20 آخرين، بالتزامن مع قصف المدفعية الإسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وقالت المصادر، إن عددًا من الفلسطينيين في غارة أصيبوا في غارة شنها الطيران الإسرائيلي قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة.

كما استشهد 12 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تتعامل مع عدد كبير من "الشهداء والإصابات بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح".