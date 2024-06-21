العالم اليوم - الكرملين: قرار أميركا حظر "كاسبرسكي" يستهدف سحق المنافسة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 06:24 مساءً - قال الكرملين، الجمعة، إن القرار الأميركي بحظر مبيعات برمجيات "كاسبرسكي" لمكافحة الفيروسات هو تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأميركية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا.

وذكرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو للصحفيين أثناء إعلانها الحظر أن "روسيا أظهرت أن لديها القدرة والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأميركيين واستخدامها كسلاح".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شركة كاسبرسكي شركة "تنافسية جدا" في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو "أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة".

وصرحت كاسبرسكي بأنها ستسلك السبل القانونية لتحاول الحفاظ على عملياتها.

وقالت إنها تعتقد أن القرار الأميركي لم يستند إلى "تقييم شامل لنزاهة منتجات وخدمات كاسبرسكي" وإن أنشطتها لا تهدد الأمن القومي الأميركي.

وتقول الشركة إن القطاع الخاص يديرها وليس لها أي صلات بالحكومة الروسية.