أونروا: أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى إعادة بناء

جدة - نرمين السيد - مدرسة أونروا في مخيم النصيرات ذكرت منظمة أونروا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى عملية إعادة بناء أو تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وقال المتحدثة باسم الصحة العالمية لقناة القاهرة الإخبارية: نعمل من أجل ضمان المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسط ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدًا أن "قطاع غزة يواجه كارثة صحية مع غياب المياه النظيفة وتفشي المجاعة".

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