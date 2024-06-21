جوتيريش: شعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى

جدة - نرمين السيد - أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش: خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط حقيقي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكد جوتيرش: شعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى، مشيرا إلى أنه "على جميع الأطراف الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان". وشدد: لا يوجد حل عسكري للأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منوها: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد للأزمة الراهنة.

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