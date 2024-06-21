على خلفية اتفاق كوريا الشمالية.. روسيا: سنرد بشدة على عقوبات اليابان

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت الخارجية الروسية: سنرد بأشد الإجراءات على العقوبات الجديدة التي فرضتها طوكيو، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت الخارجية الروسية، أن "حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها اليابان على موسكو خطوة أخرى نحو تدمير العلاقات الثنائية". وتابعت الخارجية الروسية: موقف اليابان تجاه التعاون الروسي الكوري الشمالي غير مقبول.

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