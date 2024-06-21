بوتين: سنواصل تطوير ثالوثنا النووي ضمانا للردع الاستراتيجي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس فلاديمير بوتين مواصلة روسيا تطوير ثالوثها النووي برا وبحرا وجوا ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى العالمي.

وقال بوتين خلال لقاء في الكرملين مع مجموعة من خريجي الأكاديميات العسكرية: "تخطط روسيا اليوم لمواصلة تطوير ثالوثها النووي باعتباره ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".

وقال الرئيس بوتين مؤخرا إن الغرب يحاول باستمرار اتهام موسكو بـ "التلويح بالعصا النووية، فيما هو الذي يؤجج هذه القضية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنه سيتم تزويد القوات البحرية الروسية بأربع غواصات جديدة دفعة واحدة بينها "الأمير بوزارسكي" و "أرخانغيلسك" النوويتان، في وقت تمتلك فيه روسيا أكبر وأحدث ترسانة نووية برية وبحرية وجوية في العالم.