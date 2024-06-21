نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش الجمعة على وجوب ألا يصبح لبنان "غزة أخرى"، منددا بـ "الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله" والذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها".

وقال جوتيريش للصحافيين "لنكن واضحين: لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".

وكانت مصادر خاصة أفادت لقناة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية أبلغت سكان المناطق الشمالية مع الحدود اللبنانية بأن فترة إخلائهم ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إثر استمرار هجمات "حزب الله".

وفي الأسابيع الأخيرة كثف "حزب الله" من هجماته على البلدات الحدودية شمال إسرائيل، فيما يستعد السكان "القلائل المتبقين" في المنطقة لحرب وشيكة مع الجماعة اللبنانية، بهدف "إبعادها عن الحدود والقضاء على قدرتها على تهديد إسرائيل أو تقليصها على الأقل مؤقتا".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود. والأسبوع الماضي، أطلقت الحزب "أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة" خلال الأشهر الثمانية من تبادل إطلاق النار بالتزامن مع الحرب في غزة.

وقامت الحكومة الإسرائيلية بإجلاء عشرات آلاف المستوطنين من منازلهم على جانبي الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان تاركين وراءهم مناطق مهجورة من قرى ومزارع معرضة للقصف بشكل شبه يومي.

ولم يبق في شمال إسرائيل سوى عدد قليل من السكان يعيشون وسط تبادل إطلاق النار.