جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

قال المتحدثة باسم الصحة العالمية لقناة القاهرة الإخبارية: نعمل من أجل ضمان المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وسط ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدًا أن "قطاع غزة يواجه كارثة صحية مع غياب المياه النظيفة وتفشي المجاعة".





وتابع المتحدثة باسم الصحة العالمية: دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة بات شبه مستحيل في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل، موضحا: "هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لغزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع". وأشار المتحدثة باسم الصحة العالمية إلى أن "قطاع غزة يشهد انتشارا كبيرا لسوء التغذية والأمراض المعوية والجلدية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: قطاع غزة يواجه كارثة صحية وتفشي المجاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.