أكبر مسؤول بالخارجية الأمريكية.. استقالة جديدة تضرب إدارة بايدن بسبب غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، "استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميلر من منصبه"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن "أندرو ميلر أكبر مسؤول بالخارجية الأمريكية يستقيل حتى الآن منذ بدء الحرب على قطاع غزة". وأوضحت واشنطن بوست: "استقالة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية تأتي وسط إحباط متزايد داخل إدارة بايدن بشأن العدد الكبير من القتلى المدنيين في غزة".

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