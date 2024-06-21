الاتحاد الأوروبي يستعد لضم جمهوريتين سوفياتيتين سابقتين

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الكتلة ستطلق الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي على منصة "إكس" اليوم الجمعة.

واعتمد وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، رسميًا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقًا مبدئيًا توصل إليه سفراؤهم الأسبوع الماضي.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس"، "نتطلع بفارغ الصبر إلى الأسبوع المقبل، 25 يونيو، عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي مما يشكل بداية عملية التفاوض" مرحبًا بتحقيق "حلم أوروبي".

وتجري مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة في إطار مؤتمر حكومي دولي.

وستفتح الدول الـ27 المفاوضات رسميًا أولًا مع أوكرانيا بعد ظهر الثلاثاء ثم مع مولدافيا وفقًا لمصدر دبلوماسي.

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مهدوا الطريق أمام مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، منتصف ديسمبر 2023.

لكن المجر عرقلت حتى الآن بدء المفاوضات رسميًا مع أوكرانيا، باعتبار أن الشروط لم يتم استيفاؤها.

من جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية في السابع من يونيو أن أوكرانيا ومولدافيا استوفتا كل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات الرسمية.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من كييف اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ونفوذ القلة، وطلبت أيضًا مراعاة الأقليات بشكل أفضل، وهو إجراء أصرت عليه بودابست بسبب وجود جالية مجرية في أوكرانيا.

ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة المرشح للعضوية في يونيو 2022، في لفتة رمزية بعد أشهر من بدء الحرب التي شنتها موسكو وكذلك مولدافيا.

ويشكّل افتتاح المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.