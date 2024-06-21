العالم اليوم - بالفيديو.. سائحة تعتلي منبر مسجد في حيفا وتثير الغضب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 يونيو 2024 09:24 مساءً - رصد مقطع فيديو، منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، سائحة تقتحم مسجدا في مدينة حيفا في إسرائيل، وتعتلي المنبر رافضة النزول منه.

وأثارت السائحة غضبا واسعا بعدما اعتلت المنبر ورفضت النزول. وأظهرت لقطات الشرطة الإسرائيلية تتدخل لإخراجها من المسجد باستخدام القوة. وفي الفيديو المنتشر، يمكن سماع رجل يخاطب المرأة بالقول: "ليس مسموحا لك بالتواجد هنا"، مضيفا: "عليك المغادرة، أنت تعبثين بديننا". وتابع: "نحن نطلب منك المغادرة بكل لطف". ولم يتم كشف جنسية السائحة، كما لم تعرف بعد دوافع اقتحامها للمسجد.

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