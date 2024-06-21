بنود الرؤية الإسرائيلية لليوم التالي في غزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - العدوان على غزة

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الخطوط العريضة لوثيقة أكاديمية تعكس الرؤية الإسرائيلية بشأن اليوم التالي في غزة والتي تقدم بها جيش الاحتلال منذ أشهر.





وتضمنت الرؤية إقامة مؤسسات مدنية، والبحث عن مسؤولين فلسطينيين لتشكيل حكومة إدارة في غزة، وإعادة توزيع الخريطة الديموغرافية لسكان القطاع. في حين وصف العديد من المحللين أن هدف القضاء على حركة حماس مبهم وغير قابل للتحقيق في المستقبل المنظور.

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