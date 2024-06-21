نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الأردنيين إلى 75 حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الأردنية أن عدد الحجاج الأردنيين المتوفين إثر التعرض لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع إلى 75، بينما تم توقيف عدد من منظمي رحلات الحج غير النظامية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان يوم الجمعة، إن "عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين، ممن ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة ارتفع إلى 75 وفاة".

ونقل البيان عن مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية سفيان القضاة قوله إنه "تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جار على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى".

وأضاف أن "عمليات البحث عن 7 حجاج أردنيين مفقودين لا تزال جارية"، بينما هناك 27 حاجا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات السعودية منهم 15 شخصا بـ "حالة حرجة".

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين إن تحريات الجهات الأمنية وجدت أن "عددا من هؤلاء المواطنين تعرضوا للتغرير من قبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب".

وأضاف أنه تمت "إحالة الأمر إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة المكملة لتحقيقات الأجهزة الأمنية، والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم وتمّ توقيف البعض منهم بالفعل".

وأوضح أن "التحقيقات الموسعة لا تزال جارية"، وأنه "سيتم إعلان تفاصيل هذه التحقيقات ومسارها حال استكمالها وفق الأطر القانونية".