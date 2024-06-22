العالم اليوم - الكاف يعلن عن موعد إقامة كأس أمم أفريقيا في المغرب

انتم الان تتابعون خبر الكاف يعلن عن موعد إقامة كأس أمم أفريقيا في المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 01:21 صباحاً - أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يوم الجمعة، أن كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقررة في المغرب ستقام في الفترة بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وقال موتسيبي "أنا واثق من أن كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ستكون ناجحة جدا وستكون الأفضل في تاريخ هذه المسابقة".

وعقد الاتحاد الافريقي لجنة تنفيذية افتراضية في مقره بالقاهرة مساء الجمعة وبعد ذلك أصدر موتسيبي هذا الإعلان.

وكان من المقرر في الأصل إقامة هذه النسخة في يونيو يوليو 2025، ولكن تم نقلها لتجنب التعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو من العام المقبل.

وكان التحدي الإضافي لمسؤولي الاتحاد القاري هو الرغبة في تجنب تعارض مواعيد النسخة مع مسابقة دوري أبطال أوروبا. تنتهي الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة النخبة الأوروبية للأندية في 11 ديسمبر 2025، وتبدأ الجولة السابعة في 21 يناير 2026.

ومن المقرر إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في جوهانسبرغ في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم تقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة.

ولم ترد أي أخبار من الاتحاد الافريقي بشأن النسخة الثانية من الدوري الإفريقي والتي كانت تسمى في البداية الدوري الإفريقي السوبر.

تم التخطيط لأن يكون دوري مصغر يضم 24 ناديًا ومسابقة خروج المغلوب تضم الأندية الأعلى تصنيفًا في القارة، وقد ظهرت لأول مرة العام الماضي بمشاركة ثمانية فرق فقط في ثلاث جولات وتوج صنداونز الجنوب إفريقي بلقبها.

في سياق متصل، أجل الاتحاد الإفريقي حسم ملف موعد ومكان مباراة الكأس السوبر الإفريقية 2024 والتي تجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، ومواطنه الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).

وذكر بيان كاف ان الاتحاد استقبل عروضاً وصفها بـ"الجذابة" من دول عدة من الشرق الأوسط لاستضافة المباراة، من دون أن يحسم الموقف النهائي من تلك العروض.

من ناحية أخرى، قررت لجنة كاف التنفيذية عقد الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في العاشر من أكتوبر 2024.

وفتح كاف باب تقديم ملفات استضافة بطولات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024، وكأس الأمم الإفريقية ما دون 17 عاماً و20 عاما سنة 2025، وحفل جوائز الأفضل في القارة 2024.