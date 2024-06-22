العالم اليوم - الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "بأسرع وقت ممكن"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 01:21 صباحاً - أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة، بيانا جددت فيه دعوتها لمواطنيها لعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي، نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

وأهابت الوزارة بمواطنيها المتواجدين في لبنان دون وجود حاجة ملحة، بـ"ضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن". ودعت وزارة الخارجية الكويتية من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارتها بـ"شكل فوري"، على ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

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