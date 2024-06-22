العالم اليوم - سفينة تبلغ عن انفجارات في محيطها شرق عدن

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 02:22 صباحاً - أعلنت هيئة بحرية بريطانية، يوم الجمعة، عن تلقيها تقريرا عن انفجارات في محطيها شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.

وأضافت الهيئة إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة سالم والسفينة تبحر باتجاه الميناء التالي.