الكويت تحذر مواطنيها من التوجه إلى لبنان بسبب التطورات الأمنية بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة الخارجية الكويتية أمس الجمعة، بمواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية من دون حاجة مُلحة، مُغادرتها في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".





ودعت الوزارة في بيانٍ لها من تتعذر عليه مُغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية فورًا عبر هاتف الطوارئ للسفارة. كما جددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي؛ نظرًا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة.

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