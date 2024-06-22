إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال إعلام إسرائيلي عن مصدر سياسي، إن الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة سينتقل إلى المرحلة التالية.





يذكر أن مصادر طبية، قالت في وقت سابق اليوم، إن هناك 75 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس.

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