سفينة تجارية تبلغ بوقوع انفجارات قربها شرقي عدن

جدة - نرمين السيد - هجوم حوثي في البحر الأحمر

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن سفينة تجارية أبلغت بوقوع انفجارات قربها شرقي عدن وبأنها تواصل إبحارها





وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إننا تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن اليمنية.



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