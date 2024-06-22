جدة - نرمين السيد - مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

أفاد إعلام فلسطيني، بوجود اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مخيم العين بنابلس.





وأعلن الصليب الأحمر الدولي، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على مكتبنا في غزة مما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 45 آخرين. كما أعلن إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تقتحم قرية شقبا غرب رام الله. من ناحية أخرى، قال إعلام إسرائيلي عن مصدر سياسي، إن الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة سينتقل إلى المرحلة التالية.

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