الاحتلال يستهدف وسط وغرب رفح الفلسطينية.. ونقص الغذاء والوقود في شمال غزة

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

قال وسائل إعلام فلسطيني، منذ قليل، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن هناك قصف جوي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، فيما أكد مسؤولو الصحة شمالي القطاع استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال. وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الجمعة، أكدت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن "قطاع غزة يواجه كارثة صحية مع غياب المياه النظيفة وتفشي المجاعة"، منوهة بأن دخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة بات شبه مستحيل في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل، وأن "هناك حاجة كبيرة لتوفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لغزة في ظل الوضع الصحي المزري الذي يعيشه القطاع". كما حذرت المتحدثة باسم الصحة العالمية من أن "قطاع غزة يشهد انتشارا كبيرا لسوء التغذية والأمراض المعوية والجلدية".

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