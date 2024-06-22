عاجل- هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، بوقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الجمعة، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا. وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، إن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الهجومية ممكنة فقط بعد تخليها عن دعم أوكرانيا".

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