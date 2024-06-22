إصابة في صفوف جيش الاحتلال جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، تسجيل إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت قوات خاصة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أمس الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط المدينة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة. وفي صباح اليوم السبت، أفاد إعلام فلسطيني بأن الاحتلال اقتحم منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى اقتحام قرية شقبا غرب رام الله.

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