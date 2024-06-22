أوكرانيا: الهجوم الروسي ألحق أضرارا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - قصف روسى على مدينة زابوريجيا

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، منذ قليل، أن الهجوم الروسي على البنى التحتية للطاقة ألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، بوقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا. وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الجمعة، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا.

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