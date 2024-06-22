كوبا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت دولة كوبا، اليوم السبت، انضمامها إلى دولة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وكانت 4 دول على الأقل تم قبول مثولها وانضمامها لجنوب إفريقيا، في الدعوى المقامة ضد إسرائيل، وعلى رأسها مصر. كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية قبل أيام، انضمام مدريد إلى جنوب إفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة. وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، إلا أن دولة الاحتلال لم تعبأ بأي من قرارات المحكمة أو مجلس الأمن الدولي.

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