الأمن العام الأردني يفتح تحقيقا في تخزين مواد متفجرة بمنطقة ماركا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قوات الشرطة الأردنية - أرشيفية

أعلن الأمن العام الأردني، فتح تحقيق في قضية تخزين مواد متفجرة بمنطقة ماركا الجنوبية، وفقا لما أفادته به قناة القاهرة الإخبارية.





من ناحية أخرى، قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن مستقبل الشباب والأطفال الذين يعانون من الصدمة النفسية العميقة التي تسببها الصراعات خلال العقد الماضي والحرب الحالية على غزة، سيحدد مستقبل الاستقرار والأمن في منطقتنا وفي أوروبا.

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