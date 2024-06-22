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الطوارئ الأوكرانية: روسيا تقصف منشآت تعليمية وسكنية في إيفانو فرانكيفسك

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عبير العدوى 2024-06-22 09:12 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تقصف منشآت تعليمية ومنازل سكنية بمدينة إيفانو فرانكيفسك غربي أوكرانيا.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن وقوع هجوم روسي ضخم على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدة أن الهجوم الروسي على البنى التحتية للطاقة ألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت شركة الكهرباء في زابوروجيا. 

وفي هذا السياق، قال الكرملين، أمس الجمعة، إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى النهاية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون شاملة وتشمل ملف أوكرانيا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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