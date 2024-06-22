جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة مدنية في قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية تسجيل إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية. وكانت قوات خاصة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أمس الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط المدينة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة. وفي صباح اليوم السبت، أفاد إعلام فلسطيني بأن الاحتلال اقتحم منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى اقتحام قرية شقبا غرب رام الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة في قلقيلية بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.