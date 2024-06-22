مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية 

جدة - نرمين السيد - الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة عشرة أشخاص منهم اثنان من أفراد الأمن؛ إثر مهاجمة شخص أطلق النار بشكل عشوائي في متجر تجزئة بولاية أركنساس الأمريكية.





وقال مدير شرطة الولاية مايك هاغار - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "إن المشتبه به أصيب أيضا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وتم احتجازه".. مضيفا "للأسف.. يمكننا أن نؤكد تعرض مدنيين أبرياء لإطلاق نار؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، وإصابة اثنين من رجال إنفاذ القانون في الحادث". ووقع الحادث في أحد متاجر البقالة في بلدة "فوردايس" بولاية أركنساس، وهي بلدة صغيرة يقطنها 3200 شخص.

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