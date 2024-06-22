عاجل- إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا أن قوات الاحتلال نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

كما أفاد إعلام فلسطيني، صباح اليوم السبت، بأن الاحتلال اقتحم منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى اقتحام قرية شقبا غرب رام الله.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، مقتل مستوطن إسرائيلي بعد إصابته في إطلاق نار بقلقيلية، وذلك بعد وقت قليل من الإعلان عن إصابة المستوطن جراء إطلاق نار استهدف مركبة مدنية في قلقيلية بالضفة الغربية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية تسجيل إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أمس الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط المدينة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة.