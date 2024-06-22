المقاومة تقصف تمركزا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية في محور نتساريم جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - إطلاق رشقات صاروخية من غزة

قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل.





وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن هناك قصف جوي للمناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، فيما أكد مسؤولو الصحة شمالي القطاع استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال.

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