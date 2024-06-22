جيش الاحتلال: مقتل مستوطن بعد إصابته في إطلاق نار بقلقيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل مستوطن أُصيب برصاصة في أثناء تواجده داخل سيارة في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأكد المتحدث أن شرطة الاحتلال تحقق في الحادث.

وفي وقت لاحق من الحادث، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية وانتشرت قواته في عدد من أحيائها.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عناصر من المقاومة الفلسطينية أطلقوا النار على مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطرة، بعد أن دخل إلى بلدة صوفين شرقي مدينة قلقيلية.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين أضرموا النيران في المركبة، قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسّع جيش الاحتلال من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفًا 552 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 132 طفلًا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

بينما خلفت تلك الحرب، قرابة 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح الفلسطينية، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.