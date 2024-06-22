العالم اليوم - أمطار وفيضانات تجبر السلطات على عمليات إخلاء في لاس فيغاس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 12:24 مساءً - دفعت التحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات في نيو مكسيكو المسؤولين إلى إصدار أوامر بالإخلاء الإلزامي لأجزاء من لاس فيغاس مع إنشاء ملاجئ للسكان النازحين.

وأعلن مكتب دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حال الطوارئ بسبب الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، ليل الجمعة وحتى وقت مبكر من اليوم السبت.

وشملت المناطق المتضررة لاس فيغاس والمجتمعات القريبة من ألبوكيركي، وفقا للأسوشيتد برس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أمطارا بمنسوب يصل إلى أكثر من 5 سنتيمترات سقطت بحلول وقت متأخر من أمس الجمعة مع توقع هطول أمطار إضافية بمعدل يصل إلى 3.8 سنتيمتر خلال الليل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فيضانات حدثت مع إغلاق العديد من الطرق في الجانبين الشمالي والغربي من لاس فيغاس.

وأعلنت سلطات بلدية لاس فيغاس عن عمليات إخلاء إلزامية لأجزاء من المدينة في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة السكان بالاستعداد للمبيت.

وقالت المدينة إنها أنشأت مراكز إيواء للسكان في الجانبين الغربي والشرقي للمدينة.

وطلبت حكومة المدينة من السكان الحد من استخدام المياه غير الضرورية، مع توضيح أيضا أن الشائعات عبر الإنترنت التي تشير إلى انهيار سدود المياه في المدينة كاذبة وأن السدود "سليمة حاليا".

كما عانت نيو مكسيكو من حرائق غابات مدمرة هذا الأسبوع أدت إلى مقتل شخصين على الأقل وأجبرت الآلاف على الفرار من النيران.

ودمرت حرائق ساوث فورك وسولت في جنوب وسط نيو مكسيكو ما يقدر بنحو 1400 مبنى أو ألحقت بهم أضرارا.

وخططت مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل وحاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوغان غريشام للقيام بجولة في المنطقة المنكوبة اليوم السبت.