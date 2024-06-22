منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بقرار أرمينيا الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.





وأضافت المنظمة أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين.

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