رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: 13 ألف أسير في سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل جريمة الإخفاء القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يقدم أي توضيحات بشأن الأسرى الفلسطينيين.





وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يصدر أحكاما جائرة ضد الفلسطينيين، وأن الاحتلال اعتقل نحو 9500 فلسطيني من الضفة منذ السابع من أكتوبر. وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إلى أنه "يوجد في سجون الاحتلال ما بين 11 إلى 13 ألف أسير فلسطيني".

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