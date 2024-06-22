إطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، منذ قليل، بإطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة، لافتة إلى أنه لا توجد تقارير عن أضرار أو ضحايا، حسبما نقلت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة شمالي القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث واصلت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الوسطى من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت. كما شن طيران الاحتلال قصفًا جويًا على المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي غزّة، فيما أكد مسؤولو الصحة شمالي القطاع استمرار نقص المواد الطبية الأساسية وغذاء الأطفال.

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