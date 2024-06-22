شهيدان في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - طائرات الاحتلال تواصل قصف غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، اليوم السبت، بوقوع شهيدين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث واصلت مدفعية وطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الوسطى والغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت.

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