البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في غزة

جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يعتزم تخفيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث واصلت مدفعية وطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الوسطى والغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت. وأفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأراضي المحتلة، بإطلاق رشقات صاروخية من رفح الفلسطينية باتجاه منطقة صوفا في غلاف غزة، لافتة إلى أنه لا توجد تقارير عن أضرار أو ضحايا. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

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