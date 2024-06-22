3 مجازر جديدة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى37551 شهيدا

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37 ألفا و551 شهيدًا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 101 فلسطيني، وإصابة 169 آخرين جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال الــ24 ساعة الماضية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، حيث واصلت مدفعية وطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الوسطى والغربية من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، في إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

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