قصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان والخرطوم بحري

جدة - نرمين السيد - اشتباكات فى السودان

وقع قصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة أم درمان والخرطوم بحري، اليوم السبت، حسبما أفاد به مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ومع استمرار الحرب والصراع الدائر بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، يتزايد تردي الأوضاع الإنسانية في السودان، إذ يعيش النازحون والناجون من الموت "مأساة إنسانية" بمناطق تطالها اشتباكات يومية. واضطر أكثر من ربع سكان السودان إلى النزوح من ديارهم، فيما بلغ عدد النازحين داخليًا أكثر من 10 ملايين شخص.

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