نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يرحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية باعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال وضرورة تطبيق حل الدلوتين، معتبرا أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في اقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، واسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.