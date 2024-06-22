رئيس الموساد السابق: نتنياهو يقودنا إلى كارثة

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي تمير باردو: "ليس لدى نتنياهو استراتيجية ولا رؤيا مستقبلية وكل ما يهمه البقاء في السلطة"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.





وتابع تمير: "نتنياهو يقودنا إلى كارثة والانتصار الذي يتحدث عنه يعني فقدان مزيد من الجنود". وطالب الرئيس السابق للموساد، المستوطنين بالخروج إلى الشارع والقول لنتنياهو وحكومته انصرفوا عنا.

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