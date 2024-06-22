حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة

جدة - نرمين السيد - حزب الله يقصف مستوطنات إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، مؤكدًا أنه حقق إصابات مباشرة بهذا المبنى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل. فيما تشير التقارير إلى توجهات إسرائيلية نحو شن حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله، حيث أجرى جيش الاحتلال عدة تدريبات تحاكي حربًا على هذه الجبهة. وبالأمس، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة، وكذلك استهدف موقع "رويسة القرن" بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، لافتًا إلى تحقيق إصابات مباشرة بالموقعين. فيما أعرب مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوفهم من محاولة حزب الله شن هجوم واسع يتجاوز أنماط هجماته في الأشهر الأخيرة.

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