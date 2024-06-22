إعلام عبري: محاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد بمخيم الشاطئ

جدة - نرمين السيد - العدوان على غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن رائد سعد قائد شعبة العمليات في حماس، هو هدف الاغتيال في مخيم الشاطئ.





في حين أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، منذ قليل، سقوط شهداء ومصابين جراء قصف جيش إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أوردت القناة في نبأ عاجل، منذ قليل.

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