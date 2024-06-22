جدة - نرمين السيد - مستوطنون إسرائيليون يعترضون المساعدات الإنسانية

أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تتعنت في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، لافتًا إلى أنه لا محروقات ولا غذاء نفذ إلى القطاع لليوم الثاني على التوالي.





وتابع إبراهيم، خلال تغطية حية من أمام معبر رفح، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، قائلاً إنه "على مدار 8 أيام منذ يوم السبت الماضي وقفة عرفات وإسرائيل تقطر عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واليوم تمنع دخولها". واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": "المساعدات التي تنفذ إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم – بشكل مؤقت، فعددها 96 شاحنة نفذت للأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود وهو رقم ضئيل للغاية ولا يكفي ولو جزء قليل من حاجه القطاع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل مازالت تتعنت في دخول المساعدات الحيوية إلى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.