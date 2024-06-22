العالم اليوم - فيديو.. قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرقي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتيلان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرقي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 يونيو 2024 03:24 مساءً - كشفت مصادر لبنانية عن مقتل القيادي في "الجماعة الإسلامية" أيمن غطمة في استهداف سيارة بالبقاع الغربي، شرقي لبنان.

وأفاد موفد "دوت الخليج" أن السيارة المستهدفة تعود لأيمن هاشم الغطمة من بلدة الخيارة في البقاع الغربي، والذي ينتمي لـ"الجماعة الإسلامية" وله تاريخ في العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

من جانبها أعلنت وسائل إعلان لبنانية عن تسجيل قتيلين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة الخيارة.

في المقابل قال القناة 12 الإسرائلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولتي اغتيال في عمق لبنان وغزة في نفس الوقت، لكنه ينتظر التأكد من النتيحة.

وعادت جبهة لبنان إلى الواجهة منذ أسابيع، بعد تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.